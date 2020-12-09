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Мужчина в Петрозаводске осушил бутылку элитного алкоголя посреди гипермаркета

Новости. Происшествия
09:03, 10 Декабря 2020
фото: © РИА Новости / Алексей Сухоруков
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В охраняемых магазинах росгвардейцы пресекли ряд правонарушений.

В минувший понедельник в одном из гипермаркетов Петрозаводска задержан 27-летний гражданин, который прямо в торговом зале открыл и выпил бутылку дорогого алкогольного напитка. Нарушитель задержан и передан полицейским. Происшествие зарегистрировано как порча товара. Об этом сообщает карельское управление Росгвардии.

Днем позже в том же торговом заведении 49-летняя женщина была задержана дежурным нарядом Росгвардии при попытке вынести без оплаты товар почти на три тысячи рублей: продукты, в том числе детское питание, и флакон шампуня.

В районах республики с начала недели зарегистрированы мелкие хищения в Кеми и Сегеже, а также одно – в Петрозаводске.

Ранее сообщалось, что пьяный пытался вынести под курткой бутылку водки из магазина в городе бумажников в Карелии.

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