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Пьяный пытался вынести под курткой бутылку водки из магазина в городе бумажников в Карелии

Новости. Криминал
18:20, 08 Декабря 2020
фото: © Михаил Почуев/ТАСС, архив
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В Кондопоге задержали мужчину, попавшегося на попытке кражи алкоголя из сетевого магазина, сообщили в управлении Росгвардии Карелии.

Инцидент произошел в сетевом магазине на улице Пролетарской в Кондопоге, откуда поступил сигнал тревоги на пульт отдела вневедомственной охраны. Росгвардейцам, прибывшим на место, продавцы рассказали,  что в торговом зале находится мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Он взял со стеллажа бутылку крепкого спиртного и спрятал под куртку.

Действия нарушителя были замечены по камерам видеонаблюдения. Не дожидаясь, пока мужчина подойдет к кассе, работники магазина нажали тревожную кнопку. 29-летний кондопожанин был задержан и передан сотрудникам полиции.

Ранее сообщалось, что страсть к энергетикам довела двух братьев в Карелии до преступления

 

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