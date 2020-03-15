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Мужчина в Петрозаводске пошел на преступление, чтобы уехать домой на такси

Новости. Криминал
14:32, 16 Марта 2020
фото: © pxhere.com
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Петрозаводские полицейские раскрыли грабеж, совершенный с применением насилия, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска о преступлении заявил 37-летний горожанин. Он рассказал, что малознакомый мужчина ударил его по голове и похитил мобильный телефон.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Петрозаводску установили личность и местонахождение 27-летнего подозреваемого - жителя Прионежского района.

Он пояснил, что встретил в одном из торговых центров карельской столицы заявителя, с которым раньше работал. Когда они вышли из магазина, оказалось, что мужчинам по пути. Через некоторое время между ними завязался конфликт. Младший ударил собеседника по голове и, похитив телефон, скрылся. Чужое имущество сбыл за тысячу рублей. Уже позднее полицейским он признался, что совершил хищение, рассчитывая вызвать такси до родного поселка. Так он и поступил.

По факту грабежа, совершенного с причинением насилия не опасного для жизни или здоровья, возбуждено уголовное дело.

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