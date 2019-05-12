Мужчина в синем спортивном костюме обидел петрозаводчанина в баре

Сотрудники вневедомственной охраны выезжали на помощь посетителю бра на Древлянке, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Под утро 10 мая сотрудники вневедомственной охраны получили информацию о нажатии тревожной кнопки в кафе "Мангал" на Древлянке. К прибывшим на место росгвардейцам обратился 27-летний посетитель кафе. Гражданин рассказал стражам правопорядка, что неизвестный ему мужчина, одетый в синий спортивный костюм, отобрал у него мобильный телефон.

Потерпевший среди посетителей узнал своего обидчика сразу и указал на него сотрудникам вневедомственной охраны. Им оказался 31-летний житель Петрозаводска – его пришлось задержать. На место прибыла следственно-оперативная группа органов внутренних дел.

Правонарушителя передали сотрудникам полиции, которые теперь и займутся выяснением всех обстоятельств произошедшего.