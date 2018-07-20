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Новости. Общество
19:40, 20 Июля 2018

Мужчина всю ночь шел на работу и получил в подарок автомобиль

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Он прошел 32 километра, по пути его подобрали и покормили завтраком полицейские.

Уолтер Карр (Walter Carr) из города Бирмингем, штат Алабама, очень долгое время не мог найти себе работу, пишет auto.mail.

Когда 20-летний американец наконец-то получил место грузчика, у него сломалась машина как раз накануне первого дня на новом месте. Он посмотрел, как добраться по навигатору, и решил дойти пешком. Карр отправился в путь с вечера.

По пути на него обратил внимание полицейский. Впечатленный поступком студента, он угостил его завтраком, подвез и высадил у церкви за шесть километров до дома, в котором Карр должен был работать в тот день. Стоило ему пройти совсем немного, как его подобрала другая полицейская машина. Услышавшая историю мужчины хозяйка предложила ему отдохнуть до приезда грузовой машины, но тот отказался.

Когда о поступке мужчины узнал глава компании Люк Марклин, он приехал повидаться с грузчиком и подарил ему ключи от автомобиля Ford Escape 2014 года.

Карр планирует закончить колледж в декабре по специальности медицинские науки. После этого он хотел бы отслужить в военно-морских силах, а затем отучиться в институте на физического терапевта. Он признался журналистам, что был рад даже просто найти работу: "Я хотел прийти раньше восьми и показать, что у меня есть огромное желание получить эту работу любой ценой".

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Комментарии

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Valentina Vonti
2018-07-20 20:03:15
Сила воли впечатляет Карр ,когда стремится человек добиваться намеченной цели,он побеждает,удачи.
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