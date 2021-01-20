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Мужчина выжил после обуглившего мышцы удара током с напряжением 14 тысяч вольт

Новости. Общество
23:30, 20 Января 2021
фото: @mattmanzari
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31-летний житель американского штата Флорида, едва не погибший после сильнейшего удара током, стал мотивационным оратором и пытается вдохновить людей своей историей.

Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на издание Daily Mail.

Инцидент произошел в 2014 году, когда профессиональный вейкскейтер Мэтт Манзари (Matt Manzari) подстригал деревья возле местной церкви и задел высоковольтный провод. В результате через его тело прошел ток с напряжением 14 тысяч вольт — в несколько раз выше, чем при казни на электрическом стуле.

В результате удара током мужчина получил сильнейшие ожоги, затронувшие 25 процентов тела. За считанные мгновения кожа и мышцы на его груди обгорели до такой степени, что обнажились ребра, грудина и ключичные кости. Кое-где кожа и мышцы были обуглены.

В течение семи дней Манзари был в коме. Была велика вероятность того, что он умрет и даже при благоприятном развитии событий ему придется ампутировать руки. "Врачи были поражены, что в течение следующего месяца мне удалось избежать почечной недостаточности, с моим сердцем было все в порядке, я сохранил руки и не получил повреждения мозга", — рассказывает мужчина.

Он провел в больнице три месяца и пережил более 70 хирургических операций, во время которых удаляли обугленные мышцы и сухожилия в области груди и верхней части рук, а затем пересаживали кожу на шею, руки и грудную клетку. Ему удалось восстановиться и даже вернуться к занятиям спортом, хотя из-за поврежденных во время несчастного случая нервов его по-прежнему мучают боли.

В 2008 году сообщалось, что четырнадцатилетний сербский мальчик пережил удар током с напряжением 25 тысяч вольт. Он получил серьезные ожоги.

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