Житель Карелии изрезал сожительницу и пошел за пивом

Мужчину задержали в пивном доме в Кондопоге, сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Во вторник, 27 августа, сотрудники вневедомственной охраны принимали участие в поимке мужчины, который ранее нанес ножевые ранения своей сожительнице.



Поступила информация, что злоумышленник находится в одном из домов на ул. Пролетарской.

Мужчина был задержан в доме разливного пива на пл. Ленина.



Подозреваемый передан полицейским для дальнейшего разбирательства.