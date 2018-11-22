Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали в Петрозаводске

Новости по теме
Загрузка...
Подозрительного человека, предлагавшего купить монеты, задержали в торговом центре Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.
Днём 21 ноября в одном из строительных гипермаркетов столицы республики сработала тревожная сигнализация: у работников магазина подозрение вызвал мужчина, который ходил по торговому залу и предлагал купить монеты.
Группа задержания Росгвардии при установлении личности выяснила, что 46-летний гражданин не является жителем Карелии, и что полтора месяца назад он был объявлен в федеральный розыск полицией Псковской области.
Ему инкриминируются два эпизода по статье "Мошенничество", в том числе и совершенное с использованием своего служебного положения. Задержанный передан сотрудникам полиции.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.11.2018, 21:30
20.11.2018, 19:46
16.11.2018, 17:04
20.11.2018, 20:20
Аналитика
Сегодня 10:09
Политкухня
В администрации Петрозаводска состоялись публичные слушания по проекту бюджета города на 2019 год.
21.11.2018 15:17
21.11.2018 11:40
20.11.2018 16:27
19.11.2018 14:05
Чтиво
Сегодня 11:19
Без политики
В минувшие выходные в Музыкальном театре Карелии прошла мировая премьера оперы "Карельский пленник", написанной по мотивам повести Паустовского "Судьба Шарля Лонсевиля".
Сегодня 10:53
21.11.2018 22:10
15.11.2018 15:24
Медиа
19.11.2018 17:36
Опрос
Как вы относитесь к введению акцизов на колбасу и сосиски?
Комментарии