Мужчину, объявленного в федеральный розыск, задержали в Петрозаводске

Подозрительного человека, предлагавшего купить монеты, задержали в торговом центре Петрозаводска, сообщили в отделе Росгвардии Карелии.

Днём 21 ноября в одном из строительных гипермаркетов столицы республики сработала тревожная сигнализация: у работников магазина подозрение вызвал мужчина, который ходил по торговому залу и предлагал купить монеты.

Группа задержания Росгвардии при установлении личности выяснила, что 46-летний гражданин не является жителем Карелии, и что полтора месяца назад он был объявлен в федеральный розыск полицией Псковской области.

Ему инкриминируются два эпизода по статье "Мошенничество", в том числе и совершенное с использованием своего служебного положения. Задержанный передан сотрудникам полиции.