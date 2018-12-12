Мужчину с инфарктом на вертолете доставили в больницу Петрозаводска

Врачи санавиации госпитализировали мужчину из Калевалы с больным сердцем, сообщили в Национальной службе санитарной авиации.

На вертолете из Калевалы в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова в Петрозаводске доставили 52-летнего мужчину с ишемической болезнью сердца, острым инфарктом миокарда.