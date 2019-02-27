Мужчину с оружием задержали на автовокзале в Карелии

В Медвежьгорске отряд вневедомственной охраны задержал пьяного "охотника", сообщили в управлении Росгвардии по Карелии.

Пьяный житель поселка Мелиоративный обратил на себя внимание работников автовокзала тем, что оскорблял чувства верующих. Прибыла группа задержания.

В сумке задержанного оказалось охотничье ружье. На вопрос, чье оно и откуда, он пояснить не смог. Оружие и гражданин были переданы сотрудникам полиции.

Проводится проверка на предмет наличия в действиях нарушителя уголовного, либо административного правонарушений.