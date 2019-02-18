Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
09:50, 18 Февраля 2019
фото: pixabay

Мужчину с рыбой не пустили из Финляндии в Карелию

Загрузка...

Петрозаводчанина оштрафовали за попытку ввезти свежезамороженную рыбу из Финляндии в Карелию, сообщается на сайте карельского управления Россельхознадзора.

На минувшей неделе, 13 февраля, на международном пункте пропуска "Вяртсиля" было выявлено очередное нарушение ветеринарного законодательства. Петрозаводчанин, следуя домой, вез с собой свежезамороженную рыбу в вакуумной упаковке весом 1,2 кг.

Поскольку необходимых документов, разрешающих ввоз сырой продукции животного происхождения, наш соотечественник не имел, ему пришлось вернуть покупку на территорию Финляндии. Житель Петрозаводска пояснил, что о таком запрете не знал.

В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия напоминает: для ввоза на территорию страны сырой животноводческой продукции в любом количестве нужны разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера. Такой контроль необходим в целях охраны от возбудителей заразных болезней животных (в том числе общих для человека и животных).

Несоблюдение установленных правил приведет к потере времени и средств: приобретенные товары придется возвращать на территорию сопредельной страны за свой счет, а кроме того, такие нарушения грозят привлечением к административной ответственности.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2019-02-18 10:45:36
Не, а шо вы хотели? А если там плодожорка?
Сеня
2019-02-18 10:35:40
Бедолага то какой россиянен , тут рыбы то уже совсем нет , особенно в вакуумной упаковке , сирота прямо .
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2019, 11:36
Депутаты Госдумы от валежника перешли к грибам
12.02.2019, 13:57
Взятки по молодости лет
12.02.2019, 12:09
"Я хочу жить"
11.02.2019, 16:45
Влюбленная пара разгромила номер отеля в Петрозаводске
14.02.2019, 10:33
Галикеев боится за свою жизнь
12.02.2019, 09:50
Много удовольствия, мало пользы

Аналитика

Сегодня 10:55
Политкухня
Картонный иммунитет 4
Борьба с коррупцией остается корпоративной, но не политической, - никакой масштабной кампании пока не предвидится.
Два года Парфенчикова: успехи и неудачи 7
Сегодня 09:35
"Китайский дракон" пришел на Север 3
15.02.2019 10:09
Валерий Шлямин: "Я не вижу предпосылок "окончания истории" республики" 5
14.02.2019 10:42
Галикеев боится за свою жизнь 6
14.02.2019 10:33
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:43
Личное мнение
"Протесты людей закрытие школ не остановят" 1
Как выглядит "оптимизация" сельского образования по-норвежски.
"Я хочу жить" 5
12.02.2019 12:09
Священник Петунов не вылезает из ШИЗО 7
08.02.2019 14:08
Виталий Красулин: "Не нужно везде и всюду искать политику" 9
06.02.2019 14:45
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея" 2019
17.02.2019 08:33
все фото и видео

Опрос

Должны ли самовыдвиженцы участвовать в выборах главы Карелии?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»