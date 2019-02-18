Мужчину с рыбой не пустили из Финляндии в Карелию

Петрозаводчанина оштрафовали за попытку ввезти свежезамороженную рыбу из Финляндии в Карелию, сообщается на сайте карельского управления Россельхознадзора.

На минувшей неделе, 13 февраля, на международном пункте пропуска "Вяртсиля" было выявлено очередное нарушение ветеринарного законодательства. Петрозаводчанин, следуя домой, вез с собой свежезамороженную рыбу в вакуумной упаковке весом 1,2 кг.

Поскольку необходимых документов, разрешающих ввоз сырой продукции животного происхождения, наш соотечественник не имел, ему пришлось вернуть покупку на территорию Финляндии. Житель Петрозаводска пояснил, что о таком запрете не знал.

В отношении физического лица был составлен протокол об административном правонарушении.

Управление Россельхознадзора по Республике Карелия напоминает: для ввоза на территорию страны сырой животноводческой продукции в любом количестве нужны разрешение Россельхознадзора и ветеринарный сертификат страны-экспортера. Такой контроль необходим в целях охраны от возбудителей заразных болезней животных (в том числе общих для человека и животных).

Несоблюдение установленных правил приведет к потере времени и средств: приобретенные товары придется возвращать на территорию сопредельной страны за свой счет, а кроме того, такие нарушения грозят привлечением к административной ответственности.