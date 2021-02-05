Мужчины ради интима незаконно пересекли границу и попались

Испанская полиция задержала группу мужчин из Франции, которые незаконно пересекли границу страны ради интимной близости.

Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на Daily News.

19 французских граждан были арестованы в ходе рейда на публичный дом в Капмани, в 20 минутах езды от испано-французской границы. Туристы были в числе 39 посетителей заведения, и, помимо них, в здании присутствовала 21 секс-работница. Попавшимся с поличным отдыхающим теперь грозит крупный штраф за нелегальное пересечение границы, а также за нарушение мер, введенных на фоне пандемии коронавируса.

По данным правоохранительных органов, бордель, название которого не раскрывается, работал скрытно как отель и сдавал постояльцам номера в почасовую аренду. Операция захвата была организована после того, как представители власти узнали о подпольной работе "гостиницы" во время действия ограничений из-за COVID-19. В ходе обыска также было конфисковано холодное оружие и наркотики.

Район, где произошел рейд, находится недалеко от каталонского пограничного города Ла-Жонкера, где расположен один из крупнейших и самых известных борделей Европы "Парадиз". Секс-клуб на 80 комнат, который также предоставляет жилье работницам, закрылся в марте прошлого года из-за локдауна, введенного правительством Испании. 90 женщин, работающих в борделе, жаловались на то, что их буквально выбросили на улицу с чемоданами в руках.