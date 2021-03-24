Мужчины тоже любят браслеты

Как ни странно, но мужские браслеты считаются не менее любимым украшением среди сильного пола, чем женские – среди прекрасного.

Еще с древних времен им придавалось особое значение: они служили талисманами и оберегами. Женщины дарили своим любимым браслеты, когда отправляли в далекий путь. А в начале 21 века они приобрели всеобщую актуальность: подростки, молодые люди, зрелые мужчины — все носят браслеты. Они являются отличным вариантом для подарка к любому торжеству.

Какие бывают браслеты для мужчин?

Специалисты https://ukrzoloto.ua/ отмечают, что мужчины носят браслеты только на запястье. Их ассортимент достаточно широкий и не уступает женским моделям. Мужские браслеты делятся на два основных типа:

1.жесткие — с цельной конструкцией на шарнирах или замкнутые;

2.мягкие — плетеные из кожи, каучука, цепные, глидерные.

Одними из популярных моделей среди мужчин являются варианты с кожаными вставками. Их выбор должен проводиться, взирая на телосложение. Если молодой человек худой и высокий, то не следует отдавать предпочтение широким изделиям и наоборот: представителям плотных форм подойдут более массивные изделия.

Некоторые представители сильного пола считают, что лучший браслет — кожаный со вставками из драгоценных металлов. Такие изделия придутся по душе любителям свободного или спортивного стиля. Существуют и простые плетеные модели, которые отлично дополнят даже деловые образы. Они имеют демократичные цены и доступны каждому.

Популярные плетения в мужских браслетах

Универсальным вариантом для разных возрастов будут браслеты в виде цепочки. Купить их не составит сложности, главное определиться с видом металла и плетения. Красивые фото помогут оценить внешний вид разных вариантов. Самыми любимыми плетениями для мужских браслетов считаются:

1. Панцирное. Отличается плотным размещением звеньев между собой. Некоторые модели могут иметь дополнительно алмазную грань. Разновидностью такого плетения есть ромбовидное, когда звенья имеют форму ромба.

2. Якорное. Овальные звенья привлекают внимание огромного количества мужчин. Такое плетение можно выбрать в подарок абсолютно любому представителю сильного пола, оно нравится всем, ведь оно максимально лаконичное без излишеств.

3. Снейк. Это плетение имеет гладкую поверхность, хоть и напоминает чешуйки змеи. Оно достаточно прочное и почти не подвергается разрывам.

Выбирая мужские модели браслетов, необходимо подумать, какая цена устроит и сравнить несколько вариантов между собой в подходящем финансовом диапазоне. Если есть возможность, эксперты Ukrzoloto советуют спросить у мужчины о его предпочтениях или дать возможность выбрать самому на свой вкус.

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