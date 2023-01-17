Мужская и женская сборные Карелии взяли серебро в эстафете по спортивному ориентированию на первенстве России

В копилке сборной Карелии еще две серебряные медали первенства страны.
В Саратове завершились соревнования на первенство России по спортивному ориентированию.
Сборная Карелии завоевала серебро. Денис Потапов, Семен Андреев и Максим Новожилов всего 6 секунд уступили победителям и поднялись на вторую ступень пьедестала.
Также в эстафетной гонке второе место завоевала команда наших девушек в составе Ксении Ананьевой, Екатерины Жириной и Валерии Мокринской.
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