Мужская и женская сборные Карелии взяли серебро в эстафете по спортивному ориентированию на первенстве России

В копилке сборной Карелии еще две серебряные медали первенства страны.

В Саратове завершились соревнования на первенство России по спортивному ориентированию.



Сборная Карелии завоевала серебро. Денис Потапов, Семен Андреев и Максим Новожилов всего 6 секунд уступили победителям и поднялись на вторую ступень пьедестала.



Также в эстафетной гонке второе место завоевала команда наших девушек в составе Ксении Ананьевой, Екатерины Жириной и Валерии Мокринской.