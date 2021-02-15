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Мужские удовольствия на диване

Новости. Общество
09:30, 16 Февраля 2021
фото: Новости Телекома
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В преддверии 23 февраля рассказываем о телеканалах, которые точно понравятся ему. Про спорт драйв. И даже с дивана можно не вставать.

МАТЧ!Премьер

Футбол – наше все. Прошедший в 2018-ом мировой чемпионат подтвердил это. Смотреть актуальные матчи мировых и европейских турниров лучше всего на "Матч! Премьер". Сам канал себя позиционирует как "Премиальный канал о российском футболе". Но футбол не только спорт – это философия. Помимо самих турниров канал показывает "переклички" между матчами, идущими в одно время, эксклюзивные выпуски профутбольных программ, студийную аналитику, специальные репортажи и фильмы.

Еще больше каналов о футболе

Кому футбольных "сливок" с "МАТЧ!Премьер" недостаточно, может подключить специальные "футбольные" каналы семейства "МАТЧ!" Они так и называются "Матч!Футбол1", "Матч!Футбол2" и "Матч!Футбол3".

М-1 Глобал

Если футбольного драйва мало, переключайтесь на "М-1 Глобал": канал одноименного промоутерского клуба, а де-факто - русской школы смешанных единоборств, откуда вышли братья Емельяненко, Хабиб Нурмагомедов, Роман Зенцов, Амар Сулоев и многие другие. Все матчи ММА, проходящие под эгидой "М-1 Глобал" – на канале. Лучшие бойцы мира во всех весовых категориях. Смешанные единоборства – не бои без правил. Это бои по всем правилам всех боевых искусств.

БОКС ТВ

Более консервативным любителям рукопашных поединков наверняка понравится этот канал. Тут больше всего бокса, но есть и другие боевые турниры. При этом канал транслирует не только бои, но и обсуждения как турниров и поединков, так и трендов современной борьбы.

Авто Плюс HD

Канал для автолюбителей. Тесты и тюнинг. Новости мирового автопрома и обзоры новинок авторынка. Комментарии экспертов и по техническим вопросам, и по вопросам безопасности, управления автомобилем, дизайна, выбору подержанных автомобилей. История авто-легенд: Pontiac и Hammer, ЛуАЗ и ОКА, SAAB и Rover. Но не только.

HDL

Телеканал рассказывает о жизни на земле. Вместе с камерой операторов передач канал позволяет опуститься на глубины океана и пробраться в арктические льды, побывать в джунгях и непроходимой тайге. Наблюдать за тем, что недоступно горожанину: рассветом в горах или нерестом лососевых, извержением вулканов и миграцией африканских птиц.

КХЛ ТВ и КХЛ ТВ HD

Куда в нашей северной стране без хоккея? И если сами не играете, то наверняка с удовольствием посмотрите на "великолепные шестерки", гоняющие с клюшками по сияющему льду. Канала "КХЛ" и в стандартном формате, и в формате высокой четкости показывает все матчи регулярных чемпионатов КХЛ и Кубка Гагарина в прямом эфире, а также игры МХЛ, ВХЛ и ЖХЛ и их повторы. Но создатели не ограничиваются только трансляциями состязаний. История хоккея, новости и события в КХЛ, передачи о звёздах российского и мирового хоккея все на каналах КХЛ круглые сутки.

Все каналы доступны для подписчиков спутникового ТВ МТС в основных или в дополнительных пакетах. Узнать условия подключения можно на сайте https://sputnik.mts.ru/ или 8 800 250 0890, в розничных магазинах оператора.

Фото: pixabay.com

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-02-16 10:44:14
Не понимаю я эти суррогаты. Это как смотреть вкусных женщин или вкусный коньняк и/или вкусный шашлык по телевизору. Можно рыбалку, баню и пиво, можно все это смотреть по телевизору и лежа на диване жрать хрючило. изготовленное международными корпорациями, которые мы все знаем.
Все это можно, только удовольствоваться удовольствиями дистанционно это ближе к пытке, чем к удовольствию. Вспомним анекдот про алкаша, который смотрел на водку и насмерть захлебнулся :)
Вот поэтому я не понимаю :)
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