Мужской хор Карелии споет на премьере, претендующей на звание мировой

Хор примет участие в премьере симфонии «Осударева дорога», которая приурочена к 350-летию Петра I, сообщили в правительстве Карелии.

11 ноября мужские хоры Карельской и Вологодской филармоний примут участие в главном событии концертного сезона — премьерном исполнении VIII симфонии Александра Чайковского для симфонического оркестра и мужского хора «Осударева дорога» в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга. 13 ноября произведение прозвучит в стенах карельской государственной филармонии.

Работа над партитурой была завершена 20 мая 2022 года. Текстом для хора послужил незавершенный исторический труд Александра Пушкина «История Петра I». Его переработал Александр Чайковский.

Премьера состоится на средства гранта министерства культуры России, где поддержали творческий проект «Край, разбуженный Петром».