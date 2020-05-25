Музтеатр Карелии набирает юных учеников в балетную студию

Объявлен набор в детскую балетную студию под руководством заслуженной артистки Карелии и России Н. В. Гальциной.

Как сообщили в пресс-службе Музыкального театра, конкурсный отбор в этом году будет проводиться 28 мая с 16.00до 19.00 в фойе. Для участников конкурса будет открыт центральный вход со стороны пл. Кирова.



Театр со своей стороны предпримет все необходимые меры предосторожности и просит конкурсантов и их сопровождающих быть в медицинских масках. С собой иметь короткую спортивную форму. Задать вопросы и получить консультацию по вопросам набора можно по телефону +7-953-54-12-460.



Мальчики и девочки в возрасте 7 лет принимаются в младшую группу (первый год обучения) – ритмика с элементами классического танца.



Также принимаются дети с 9 лет с хореографической подготовкой в старшие группы студии. За период обучения (пять лет: два года – подготовительная ступень и три – основная) воспитанники студии получают знания и навыки, которые помогут им продолжить хореографическое образование. Особо одаренным детям выдается рекомендация для поступления в хореографические училища и колледжи страны.

Напомним, открыт набор в школы искусств Петрозаводска.