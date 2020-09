Музыка американского композитора Терри Райли прозвучит в Петрозаводской консерватории

На сцене Большого зала Петрозаводской консерватории 4 октября прозвучит музыка американского композитора-минималиста Терри Райли.

Как сообщили в консерватории, концерт (6+) будет представлен в качестве импровизационной акции, посвященной международному Дню музыки.



"Традиционное исполнение "In C" предстанет в этот раз в восьмой версии для ударных инструментов и перкуссии. Терри Райли принято считать одним из отцов основателей минимализма. Его сочинения по праву называют синтезом психоделии, авангарда, эмбиента, индийской классики и джаза. Произведения Райли сопротивляются четкой классификации, находясь в поиске собственного пути и способа создать свой музыкальный мир, создать и прочувствовать его, благодаря музыке", – рассказали организаторы концерта.



"In C" – самое известное произведение Терри Райли, помещается на одном нотном листе. Композиция состоит из 53 отдельных фрагментов, а размер варьируется от половины до 32 тактов.



В мероприятии примут участие студенты, преподаватели и выпускники консерватории. Участники программы – Макар Шутихин, Никита Литвинов, Ольга Косырева, Софья Рузанова, Ольга Родайкина, Дмитрий Яковлев, Антон Гамидов, Серафим Алексеев, Анастасия Васильева, Наталья Димитриенко, Дарья Юрова. Руководитель проекта – Игорь Гарюшин.



Концерт пройдет в Большом зале консерватории по адресу:Петрозаводск, ул. Ленинградская, 16, 4 октября в 18.00.



Вход свободный.



Справки по телефону : 67-24-06.