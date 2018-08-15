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Новости. Культура
17:20, 15 Августа 2018
фото: мэрия Петрозаводска

Музыкальная школа имени Балакирева покинет помещения 48-й общеобразовательной школы

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Отделения Музыкальной школы имени М.А. Балакирева переезжают в новое помещение, сообщает мэрия Петрозаводска.

Администрация карельской столицы выделила Петрозаводской детской школе искусств им. М.А. Балакирева нежилое двухэтажное здание общей площадью 933,3 кв.м. на ул. Мичуринской, д.5.

"Сейчас в помещениях идет ремонт, начались работы по устранению нарушений норм пожарной безопасности и монтажу пожарно-охранной сигнализации. Реконструкцию здания планируется завершить к концу лета", - отмечают в мэрии.

Предполагается, что переезд учреждения в другое здание позволит 48-й школе принять большее число первоклассников и сократить вторую смену.


фото: мэрия Петрозаводска

"Мы освободим помещения в 48 школе, крайне необходимые для такого большого по контингенту образовательного учреждения. Конечно, там надо максимально постараться и первоклассников принять, и, по возможности, вторую смену сократить. Но равнозначная задача – создать условия для детей для получения и дополнительного образования, потребность здесь очень большая. Поэтому такое решение – передача здания – это хороший выход, - говорит глава города Ирина Мирошник. – Рассчитываем, что уже в сентябре новое здание примет воспитанников балакиревской школы в достойных условиях. Дети смогут здесь получать качественное дополнительное образование". 

В кабинетах нового здания школы будут размещены оркестровый класс, классы фортепиано, фольклора, хорового пения, отделения театрального искусства, библиотека, а также кабинеты для индивидуальных занятий и занятий дошкольников. Всего в новом здании готовятся 19 помещений, отмечают в мэрии. 

Также занятия учащихся Детской школы искусств им. М.А. Балакирева проходят на Древлянке в филиале на пер.Попова, д.5, в библиотеке на Лососинском шоссе, д.26 (класс ИЗО) и во вторую смену с 16.00 часов в образовательных учреждениях Древлянки и на Перевалке в 48-й школе, где остаются хореография, журналистика и проч.

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