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Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony состоится в Карелии

Новости. Общество
15:21, 29 Июня 2020
фото: © паблик вконтакте "Ruskeala Symphony" - музыкальный фестиваль/Денис Хамалайнен
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Ruskeala Symphony пройдет 15 августа в горном парке "Рускеала", сообщили в пресс-службе Карельской государственной филармонии.

Время работы международного фестиваля сократилось до одного дня.

15 августа с 9.45 до 23.30 и в Итальянском карьере, и с глади озера Большого каньона будет звучать музыка.

Программа фестиваля:

9.45, Железнодорожная платформа "Рускеала". Концерт-приветствие. Фестиваль встречает своих гостей вместе с фолк-группой Skylark. 

12.00, Итальянский карьер. Полдень в Париже. Открытие фестиваля. Яркий, динамичный и многожанровый коктейль для летнего утра предлагает ансамбль Михаила Тоцкого. 

13.30, Мраморный (Большой) каньон. Saxophone mix. Концерты серии "Музыка на воде" откроются программой уникального музыкального коллектива. Перед публикой Ruskeala Symphony выступит лауреат телевизионного суперпроекта "Квартет 4х4" (телеканал "Культура"), а также победитель Международного конкурса ансамблей "Национальная коллекция" Российский квартет саксофонистов.

15.30, Итальянский карьер. Игра в классику. "Новый русский квартет" по праву считается одним из ведущих камерных коллективов России, неоднократно признанный в зарубежной прессе "лучшим российским ансамблем". 

17.00, Мраморный (Большой) каньон. Серенада кавалеров. Дебютная программа созданного по инициативе главы Карелии Артура Парфенчикова Мужского камерного хора. В концерте прозвучит русская хоровая музыка композиторов: Бородина, Танеева, Свиридова, Соловьева-Седого, обработки народных песен.

19.00, Итальянский карьер. Tchaikovsky night. Фестиваль традиционно завершает программа симфонического оркестра со "звездами" мировой оперной сцены. 

Последние аккорды завершающего концерта сольются с праздничным салютом, ставшим одной из традиций фестиваля Ruskeala Symphony.

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