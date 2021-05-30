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Музыкальный театр Карелии ищет малыша на роль четырехлетнего сына Чио-Чио-сан

Новости. Культура
17:20, 31 Мая 2021
фото: © Музыкальный театр Республики Карелия

«Большой» театр республики объявил кастинг на роль сына героини оперы «Мадам Баттерфляй» Джакомо Пуччини.

Музыкальный театр приглашает мальчиков 4-5 лет, невысоких, светловолосых, артистичных, общительных и смелых. Роль у ребенка небольшая: ему ничего не придется говорить, но нужно уметь кататься на трехколесном велосипеде и не бояться громкого пения.

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В этом сезоне спектакль «Мадам Баттерфляй» в Музыкальном театре после долгого перерыва состоится 13 июня. По итогам кастинга роль в нем сыграет уже новый юный актер.

Кастинг состоится 5 июня в 12.00. Сбор юных актеров — в зрительском фойе Музыкального театра Карелии на 1 этаже.

Ранее сообщалось, фестиваль современной хореографии Nord Dance пройдет на площадке Музыкального театра в июне.

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