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Фестиваль современной хореографии Nord Dance пройдет в Петрозаводске в июне

Новости. Культура
15:38, 28 Апреля 2021
фото: © Музыкальный театр Карелии
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С 14 до 20 июня зрители смогут увидеть на сцене Музыкального театра Карелии семь танцевальных спектаклей.

Музыкальный театр объявил о начале продажи билетов на фестиваль Nord Dance.

Из-за ограничений, вызванных пандемией, фестиваль, начавший свою историю в 2019 году как международный, в этом году пройдет в режиме «homeVерсия» – зарубежные танцовщики выступить на фестивале не смогут. Тем не менее, список участников впечатляет: с 14 до 20 июня в Петрозаводск приезжают уникальные коллективы с международной известностью. За неделю фестиваля зрители смогут посмотреть семь танцевальных спектаклей, уточнили в театре.

Хэдлайнером фестиваля Nord Dance выступит театр «Балет Москва» - один из самых сильных хореографических театров России, работающий как в классике, так и в современном танце. Он покажет на карельской сцене спектакль «Танцпол» бельгийского хореографа Йеруна Вербрюггена. «Танцпол» отсылает к танцевальным марафонам 1920-х, которые проходили в США во времена Великой депрессии. Хореограф, как и многие танцовщики, знает, каково это – использовать свое тело на пределе возможностей. Изматывающую и азартную природу танца он показывает, задействуя и балетную, и современную труппы, ведь участники жестоких марафонов тоже были разной подготовки.

Танцевальный перформанс Анны Абалихиной и Ивана Естегнеева «Спящая красавица», подготовленный в содружестве с «Гоголь-центром», продолжит программу Nord Dance. В 2020 году этот спектакль был заявлен на премию «Золотая маска» в семи номинациях.

В афише фестиваля спектакль «Черный сад» молодого питерского хореографа Валерии Каспаровой, проект «АРРРР» Павла Глухова (Москва), спектакль «Бегущие» признанного мастера современного танца Ольги Пона (Челябинск).

Уровень представляемых в Петрозаводске работ очень высок, все они не раз показывались на фестивалях и получали профессиональные награды. Язык современного танца, на котором всю неделю Nord Dance будет разговаривать со зрителями, очень эмоционален, каждое движение наполняется особенным значением, а в основу сложной техники ложатся прежде всего психологические смыслы. Таковы «условия игры» в современном хореографическом спектакле, именно они делают постановки не просто зрелищными, но представляют работу танцовщиков как социальное высказывание.

Музыкальный театр не оставил без внимания и детскую аудиторию, пригласив на фестиваль балетную труппу детского музыкального театра им. Н. Сац со спектаклем «Три поросенка». Спектакль примечателен тем, что Кирилл Симонов поставил его на музыку Ф. Пуленка, снабдив персонажей современной хореографической лексикой и яркими характерами.

По традиции Музыкальный театр Карелии представляет на фестивале и свои работы. В этом году это будет балет «Другие» на музыку современного финского композитора Харри Вессмана.

Продажа билетов на все спектакли фестиваля Nord Dance уже открыта, их можно приобрести в кассе Музыкального театра, а также на сайте mrteatr.ru. Как сообщили в Музыкальном театре, стоимость билетов на события фестиваля принципиально не устанавливалась высокой, чтобы сделать его программу максимально доступной для молодой аудитории, в рядах которой традиционно много поклонников современной хореографии. Более того, в продажу поступит сто абонементов с правом посещения фестивальных показов по специальным ценам.

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Комментарии

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кир
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