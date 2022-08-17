Музыкальный театр Карелии ищет солистку и солиста балета

«Большой» театр республики объявил о вакансиях.

Музыкальный театр Карелии приглашает на работу ведущих солистку и солиста балета. Объявление о вакансиях разметили в официальном паблике театра.

Ведущие солистка и солист будут заняты в репертуарных спектаклях – классических балетах (Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Дон Кихот», «Жизель», «Корсар», «Тщетная предосторожность» и др.) и неоклассике («Коппелия», «Алиса», «Серенада», «Анна Каренина» и др).

Кандидатов обещают на время работы предоставить жилье - отдельной благоустроенной квартирой, достойный уровень зарплаты и перспективные направления личного профессионального развития.

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