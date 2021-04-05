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Музыкальный театр Карелии пригласил в балет "Чайка" солистов из Москвы

Новости. Культура
08:20, 06 Апреля 2021
фото: Музыкальный театр Карелии
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В спектакле Музыкального театра "Чайка. Искусство любить", который состоится 7 апреля, в главных партиях на сцену выйдут солисты театра имени Натальи Сац.

Московские артисты Анна Маркова, Иван Титова и Олег Фомин исполнят главные партии в балете "Чайка. Искусство любить", который зрители смогут увидеть в уходящем театральном сезоне в последний раз.

Как отмечают в театре, спектакль Кирилла Симонова способен удивить даже самых последовательных его поклонников. В отличие от своей "Анны Карениной", где, вдохновляясь музыкой Щедрина, хореограф тем не менее смог отразить в балете основные события великого романа, "Чайка", скорее, выступает продолжением поиска смыслов, заложенных в пьесе Чехова, культовой для русского театра. Хореограф не ставит перед собой задачи следовать за сюжетными перипетиями "Чайки", придавая миру своего балета черты исследовательской лаборатории. Поиск новых форм – то, о чем так часто говорят герои пьесы, – в этом спектакле воплощен в зримых сценических образах и актуальном хореографическом языке.

В спектакле ломаются многие стереотипы балетного театра, причем не только в переносном, но и в буквальном смысле: планшет сцены перестает быть ровной плоскостью для танца, и это метафора внутреннего мира героев, в котором все сломано, перевернуто, непостоянно, где на наших глазах переворачивается их жизнь.

В партии Аркадиной на сцену выйдет заслуженная артистка Карелии Елена Сапегина, которая на прошлой неделе получила за эту роль премию "Онежская маска".

Напомним, 29 марта, на сцене Музыкального театра Карелии прошла церемония награждения лауреатов ХIX республиканской театральной премии "Онежская маска", которая подвела итоги двух последних театральных сезонов.

 

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