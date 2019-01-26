Музыкальный театр Карелии продолжает развивать сервис продажи билетов через интернет

Карельские театралы могут онлайн покупать билеты на все спектакли и концерты Музыкального театра, получать скидки и даже отправлять билеты друзьям в подарок.

Онлайн продажу билетов Музыкальный театр ввел первым среди учреждений культуры Карелии и сегодня, как сообщили в театре, примерно 15 процентов зрителей покупают билеты через интернет – на сайте театра или через его группы в социальных сетях. Но если раньше для того, чтобы купить билеты со скидкой, любителям искусства приходилось штурмовать кассу, то с нового года льготные билеты доступны и в онлайн продаже. Студенты, семьи с детьми, группы – все теперь могут, введя специальный промокод, купить себе билеты со скидкой. Промокоды публикуются на страницах покупки билета.

Обычно каждый месяц в репертуаре театра есть несколько спектаклей, билеты на которые продаются по льготной цене. Для того, чтобы стать их обладателем, нужно следить за афишей театра и воспользоваться сервисом электронной продажи. Так, уже в это воскресенье, 27 января, семьи с детьми могут получить льготные билеты на балет "Дон Кихот". В феврале семьи могут сходить со скидкой на балет "Щелкунчик", а в марте - на оперу "Волшебная флейта".

Студентам в ближайшее время предложат балет "Корсар" и оперу "Севильский цирюльник". А на второй ярус студенты могут покупать билеты за полцены на каждый спектакль.

Кроме этих постоянно действующих скидок Музыкальный театр проводит и разовые акции, связанные с тем или иным событием. Все эти приятные возможности культурной экономии отражаются на интернет сервисах театра.