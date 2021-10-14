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Музыкальный театр Карелии просит не торопиться сдавать билеты из-за введения QR-кодов

Новости. Общество
15:37, 14 Октября 2021
фото: © Халитова Айгуль / instagram

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Музыкальный театр даст возможность зрителям, которые не могут посетить спектакли из-за введения ограничений, воспользоваться билетами до конца театрального сезона.

В связи с тем, что теперь посетить театр можно только по специальному документу (согласно постановлению республиканского правительства это тест ПЦР, справка о вакцинации или перенесенном заболевании), многие зрители, купившие ранее билеты на спектакли, вынуждены отказываться от визита в театр.

Администрация Музыкального театра предлагает всем, кто попал в такую ситуацию, не торопиться сдавать билет, а воспользоваться им для посещения любого другого спектакля вплоть до июня 2022 года. В кассе театра можно будет обменять «пропавший» билет на новый в течение всего театрального сезона. Делать это не обязательно до даты, отмеченной на билете. Можно предъявить неиспользованный билет и позже.

Ну а если зритель все-таки решит сдать свой билет, то и здесь театр пойдет навстречу и вернет его полную стоимость. В этом случае последний срок для оформления возврата – дата спектакля, на который был куплен билет. Оформить возврат билета надлежит по месту его покупки, подробные разъяснения по этому поводу даны на сайте и в социальных сетях театра.

Как рассказали в Музыкальном театре, сейчас принимающие службы готовятся к дополнительной работе, связанной с проверкой документов у зрителей. Увеличено количество встречающих на входе, самих входов в театр стало больше, закуплены дополнительные считывающие устройства.

Напомним, что в театральном зале сохраняется ограничение по количеству зрителей – 75% рассадки. Для посещения спектакля требуется маска.

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