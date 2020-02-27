Человеческие пороки артистично высмеют в Музыкальном театре Карелии

Музыкальный театр в выходные представит премьеру сразу двух итальянских опер Пуччини "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки", которые ранее в Петрозаводске не ставились.

В одной из опер зрителям обещают слезы, в другой - гарантируют смех. И все это – в один вечер.

Над премьерой в течение полугода работала международная команда постановщиков - режиссер из Германии, художник из Нидерландов, дирижер из России. Каждое произведение со своим характером: трагедия и комедия. Но именно их контрастность, утверждают постановщики, и способствуют легкости восприятия.

"Не нужно готовить себя к сложной зрительской работе, - рассказывает дирижер-постановщик Михаил Синькевич. - Обе эти истории поучительны, но человеческие пороки высмеиваются в них естественно и артистично, а музыка здесь настолько яркая, что говорит сама за себя".

Что касается сюжетных линий, то "Сестра Анжелика" рассказывает о несчастной судьбе девушки, незаконное рождение ребенка которой вынуждает ее закончить свои дни в монастыре. Событий здесь немного, это, скорее, рассказ о столкновении характеров. Опера уникальна тем, что написана только для женских голосов, мужских партий нет – какие мужчины в женском монастыре? Все звучит очень трогательно, а зрители часто плачут в конце.

Вторая часть вечера тоже заставит публику лить слезы - но уже от смеха. "Джанни Скикки" - комическая опера, сюжет которой вертится вокруг махинаций с завещанием. Режиссер Франк Маттус именно комедийности этого произведения уделил особое внимание. Бешеный темп действия, активное взаимодействие героев, каждому из которых режиссер дал яркую характеристику, выразительные костюмы – все это делает спектакль по-настоящему смешным.

Премьера в Музыкальном театре состоится 29 февраля и 1 марта в 18 часов.