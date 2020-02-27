890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Водитель внедорожника в Карелии превысил скорость на 103 км/ч 3
27.02.2020 16:56
Сильный снег обрушится на несколько районов Карелии
27.02.2020 16:02
В Петрозаводске прошла традиционная акция памяти "Немцов мост" 32
27.02.2020 17:39
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 5
27.02.2020 13:14
Появилось видео ночного ДТП, в котором чуть не убилась пьяная петрозаводчанка 3
27.02.2020 21:08

Человеческие пороки артистично высмеют в Музыкальном театре Карелии

Новости. Культура
08:20, 28 Февраля 2020
фото: Музыкальный театр Карелии
Загрузка...

Музыкальный театр в выходные представит премьеру сразу двух итальянских опер Пуччини "Сестра Анжелика" и "Джанни Скикки", которые ранее в Петрозаводске не ставились.

В одной из опер зрителям обещают слезы, в другой - гарантируют смех. И все это – в один вечер.

Над премьерой в течение полугода работала международная команда постановщиков - режиссер из Германии, художник из Нидерландов, дирижер из России. Каждое произведение со своим характером: трагедия и комедия. Но именно их контрастность, утверждают постановщики, и способствуют легкости восприятия.

"Не нужно готовить себя к сложной зрительской работе, - рассказывает дирижер-постановщик Михаил Синькевич. - Обе эти истории поучительны, но человеческие пороки высмеиваются в них естественно и артистично, а музыка здесь настолько яркая, что говорит сама за себя".

Что касается сюжетных линий, то "Сестра Анжелика" рассказывает о несчастной судьбе девушки, незаконное рождение ребенка которой вынуждает ее закончить свои дни в монастыре. Событий здесь немного, это, скорее, рассказ о столкновении характеров. Опера уникальна тем, что написана только для женских голосов, мужских партий нет – какие мужчины в женском монастыре? Все звучит очень трогательно, а зрители часто плачут в конце.

Вторая часть вечера тоже заставит публику лить слезы - но уже от смеха. "Джанни Скикки" - комическая опера, сюжет которой вертится вокруг махинаций с завещанием. Режиссер Франк Маттус именно комедийности этого произведения уделил особое внимание. Бешеный темп действия, активное взаимодействие героев, каждому из которых режиссер дал яркую характеристику, выразительные костюмы – все это делает спектакль по-настоящему смешным.

Премьера в Музыкальном театре состоится 29 февраля и 1 марта в 18 часов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2020, 12:21
Финляндия хочет создать с соседним с Карелией регионом особую экономическую зону
26.02.2020, 12:58
Женщина доехала из Мурманской области до Карелии на такси
26.02.2020, 09:51
Минздрав Карелии запустил в городские поликлиники "тайного пациента"
26.02.2020, 16:47
Мама малыша из Карелии, который за одну ночь стал инвалидом, собирает деньги на его реабилитацию
25.02.2020, 13:38
Жизнь перевернулась
21.02.2020, 11:13
Водитель автобуса, в наркотическом опьянении катавший пассажиров по Петрозаводску, выдворен из страны

Аналитика

27.02.2020 13:14
Капитал
Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят 5
Работы по строительству мемориального комплекса в карельской столице планируется завершить к концу августа.
"Я был пристегнут к кровати" 9
22.02.2020 18:20
Защитники "Каменного бора" и петрозаводские власти поговорили на одном языке 6
22.02.2020 17:19
Республика Карелия как детище заместителя Дзержинского 11
21.02.2020 15:28
Борьба с немым убийцей
21.02.2020 13:58
Вся аналитика

Чтиво

27.02.2020 10:35
Без политики
Стильная одежда из Италии и Германии
В мире всё меняется – мода не стоит на месте. Она предлагает новые эксперименты, удивительные комбинации и варианты вечной классики.
Какую рекламу выбрать для бизнеса
26.02.2020 12:43
Жизнь перевернулась 5
25.02.2020 13:38
архив чтиво

Медиа

"Сегодня вечером": о современных студенческих отрядах – гость программы руководитель регионального штаба "РСО" Вера Билькова
27.02.2020 14:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»