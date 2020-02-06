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Музыкальный театр Карелии закупает солому и стебель тростника

Новости. Культура
18:40, 07 Февраля 2020
фото: Музыкальный театр Карелии
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"Большому" театру республики требуется экологически чистый материал для постановки нового балета "Тщетная предосторожность".

В канун Дня всех влюбленных на его Музыкального театра состоится премьера балета "Балет о соломе, или плохо сбереженная дочь". Без сельского колорита здесь не обойдется. Этот старинный французский балет - ровесник взятия Бастилии, и действие его происходит в деревне. Однако хореограф-постановщик Кирилл Симонов решил передать картину идиллической сельской жизни с поправкой на современного зрителя. Сохранив старинную хореографию и уморительно смешной сюжет, он перенес всех героев из сельской усадьбы в загородный женский пансион.

Перед зрителями предстанет старинное здание на фоне колосящихся полей – типичная картинка французской провинции. Для ее создания и потребовалось закупить с полдесятка кубометров тростника. Перепробовав различные варианты, в театре решили остановиться на специальном тростнике для изготовления кровли – материал эстетичный, прочный, удобный в работе. Заказывать тростник пришлось в Москве, сейчас он уже в театре, прошел специальную обработку и постепенно превращается в нужную постановщикам картинку колосящегося поля.

Будет на сцене, конечно, и сеновал. Кстати, еще одно название того же балета – "Плохо сбереженная дочь" – указывает на анекдотическую развязку истории: строгая матушка запирает непослушную дочку на сеновале, а там, как на грех, как раз спрятался тот, о ком она мечтает. Счастливые влюбленные бросаются друг другу в объятия. После этого ничего не остается, как обвенчать любовников.

Премьера балета "Тщетная предосторожность" состоится в Музыкальном театре Карелии 14 и 15 февраля.

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