Музыкант из Карелии получила премию «Душа России»

Карельский музыкант и педагог Елена Магницкая удостоена премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2020 год.

Церемония награждения премиями правительства Российской Федерации в области культуры «Душа России» состоялась 7 июня в Большом театре. Награды лауреатам вручила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, сообщается на сайте Минкульта.



Елена Магницкая/vk.com/id50888538

Высоких наград были удостоены 13 деятелей культуры. Среди них - руководитель коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия Елена Магницкая. Она получила награду в номинации «Народная музыка».