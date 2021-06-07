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Музыкант из Карелии получила премию «Душа России»

Новости. Культура
07:50, 08 Июня 2021
фото: Минкульт РФ/vk.com/minkultury_rf

Карельский музыкант и педагог Елена Магницкая удостоена премии правительства Российской Федерации в области культуры за 2020 год.

Церемония награждения премиями правительства Российской Федерации в области культуры «Душа России» состоялась 7 июня в Большом театре. Награды лауреатам вручила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, сообщается на сайте Минкульта.


Елена Магницкая/vk.com/id50888538

Высоких наград были удостоены 13 деятелей культуры. Среди них - руководитель коллектива самодеятельного искусства петрозаводского Центра народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия Елена Магницкая. Она получила награду в номинации «Народная музыка».

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