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Новости. Культура
18:04, 20 Сентября 2019

Музыканты из Петрозаводска выпустили клип к юбилею солиста культовой группы the Prodigy (ВИДЕО)

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Группа "Чокнутый Пропеллер" приурочила выход своего нового клипа к юбилею ушедшего из жизни Кита Флинта (Keith Flint).

В Петрозаводске состоялась премьера нового видео от группы "Чокнутый Пропеллер". В этот же день культовому музыканту Киту Флинту (Keith Flint) исполнилось бы 50 лет. А днем ранее съемочная команда устроила открытый предпоказ в одном из заведений города.

"Рейв - явление, которое прошло через поколения, отпечатав свой код, свою энергию и свободу. Многие из нас умирали на танцполе и возвращались к жизни, ощутив ее новую силу. 
Незадолго до смерти Кита Флинта песня Death on the rave обрела новую форму и мы начали съемки этого клипа. Отдаем дань Флинту и посвящаем этот релиз его юбилею." - сообщается в релизе группы.

По словам музыкантов, изначально клип не планировалось посвящать именно Флинту, так как съемки начали готовить еще до его смерти, а оригинальной версии самой песни уже несколько лет. Его образ в клипе был отсылкой на всю субкультуру, а уход из жизни ее культовой фигуры дал повод посвятить ему этот релиз.

В съемках принял участие известный артист Национального театра Карелии Никита Анисимов, а так же студенты петрозаводского колледжа культуры и искусств.

Чокнутый Пропеллер - панк-рок группа, основанная в 2005 году в Петрозаводске, Россия. Играет панк-рок, неограниченный рамками стиля. За 13 лет существования группы издано 9 полноценных альбомов и несколько отдельных синглов, в том числе для участия в различных сборниках и трибьютах таких групп как Social Distortion, "Король и шут" и Anti-Flag. Команда делила сцену с такими группами как the Detectors, Shelter Dogs, СМЕХ, the Пауки, Distemper, Stage Bottles, Порнофильмы и другими. 

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