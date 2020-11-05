Музыканты Little Big оторвались по-черному в предновогоднем клипе (18+)

Участники группы нарядили елку игрушками в форме коронавируса, выпили шампанское "Новичок" и съели летучую мышь.

Известная панк-поп-рэйв-группа Little Big, которая должна была в нынешнем году выступать от России на конкурсе "Евровидение", выпустила предновогодний клип, в котором с изрядной долей черного юмора напомнила своим поклонникам обо всех сюрпризах 2020-го. Участники группы наряжают елку игрушками в форме коронавируса, пьют шампанское "Новичок" и угощаются за праздничным столом летучей мышью.

Роль Деда Мороза в клипе исполнил шоумен Гарик Бульдог Харламов. В качестве подарков он принес извержение вулкана, лесные пожары и полицейскую дубинку. А заканчивается клип титрами "Никогда не забывайте 2020! Никогда не повторяйте 2020!".