Музыканты в ЖК "Симфония"! А вы уже видели?

Необычный перфоманс устроила строительная компания "Век" при участии музыкантов Карельской государственной филармонии.

Живая классическая музыка заиграла в новом жилом комплексе "Симфония", чтобы подчеркнуть уникальность нового объекта от строительной компании "Век".

Еще на этапе строительства "Симфония" привлекала внимание. Необычный, яркий, индивидуальный проект, подобных которому нет в городе, достойно украсил Петрозаводск, создав территорию нового уровня и качества жизни в самом его центре: на пересечении ул. Анохина и Гоголя.

Само название "Симфония", потрясающая красота комплекса, эффектная и уютная дворовая территория стали источником вдохновения для совместного проекта с Карельской государственной филармонией.

Жители двух сданных корпусов были приятно удивлены живой музыкой, выходили на балконы, чтобы насладиться ею. Предлагаем и вам погрузиться в уникальную атмосферу жилого комплекса "Симфония".



Красота, комфорт, безопасность и приватность жизни в ЖК "Симфония" - основные преимущества, за которые покупатели выбирают новый комплекс. В настоящее время введены в эксплуатацию корпуса №1 (15 этажей) и №2 (9 этажей), завершается ввод в эксплуатацию корпуса №3 (5 этажей). В продаже остается всё меньше квартир. Подобрать и забронировать квартиру, а также место на подземном паркинге можно на сайте. В октябре действуют акции и спецпредложения.

Записаться на индивидуальную экскурсию по ЖК "Симфония" можно по тел. 33-00-43.

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