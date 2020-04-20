МВД назвало популярные виды мошенничества

В МВД рассказали, что мошенники все чаще воруют деньги с банковских карт с помощью вирусов.

МВД фиксирует ежегодный рост числа мошенничеств, связанных с хищением денег с банковских карт путем заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносными программами, пишет ТАСС.

"Ежегодно возрастает число хищений денежных средств со счетов клиентов банков, которые осуществляются при помощи методов социальной инженерии, а также посредством заражения смартфона или компьютера жертвы вредоносным программным обеспечением", – сказали в МВД.



Вирусы потом тайно собирают информацию о подключенных услугах дистанционного банковского обслуживания и по команде мошенника списывают денежные средства.

Одним из признаков наличия вредоносных программ на мобильном телефоне является направление "пустых" смс или MMC-сообщений на телефоны, имеющихся в контактах устройства.



Это могут быть троянские программы, которые не размножаются и не рассылаются сами, они ничего не уничтожают.



"Задача троянской программы - обеспечить злоумышленнику доступ к устройству жертвы и возможность управления им. Все это происходит незаметно", – пояснили в МВД.

В случае, если деньги похищены, в МВД советуют принудительно отключить телефон и не предпринимать никаких действий для самостоятельного поиска и удаления вирусов, не отправлять сотовый телефон в сервисные службы для восстановления работоспособности. В такой ситуации надо незамедлительно обратиться в свой банк по телефону горячей линии и попросить о блокировке операции с расчетным счетом и отзывом криминального перевода. После этого необходимо предоставить в свой банк письменное заявление об отзыве платежа, возврате средств и блокировке доступа к системе "Мобильный банк". После этих действий в течение одного дня обратиться с заявлением в полицию о факте хищения денег, где необходимо предоставить документальное подтверждение этому.



Еще одним способом хищения денег с банковского счета в МВД назвали создание и использование зеркального сайта банка. Он возможен, когда потерпевший пользуется "Личным кабинетом" на сайте банка. Преступниками создается сайт, адрес которого и внешнее оформление страниц трудноотличимы от официального сайта. Основным признаком того, что человек зашел на зеркальный сайт банка, является то, что после ввода логина и пароля на странице появляется надпись о техническом обслуживании сайта. При этом на телефон не поступает смс-сообщение от банка о входе в "Личный кабинет", если такая форма оповещения предусмотрена. В этом случае в МВД также советуют незамедлительно обратиться в банк по телефону горячей линии и заблокировать счет.