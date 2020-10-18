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МВД предлагает запретить ездить на летней резине зимой

Новости. Общество
21:05, 19 Октября 2020
фото: © pixabay.com
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Ведомство предлагает запретить ездить на летней резине с декабря по февраль и наносить тонировку на стекла автомобилей.

МВД России предлагает запретить автомобилистам ездить на летней резине с декабря по февраль. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на разработанный в МВД проект постановления правительства РФ, размещенный на портал проектов нормативных правовых актов.

Так, в перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация автомобиля, входят случаи, когда "транспортные средства укомплектованы шинами с шипами противоскольжения в летний период (июнь, июль, август)" и когда "транспортные средства категорий M1 и N1 не укомплектованы зимними шинами в зимний период (декабрь, январь, февраль)".

При этом по решению органов исполнительной власти субъектов РФ сроки, определяющие летний и зимний периоды, могут быть увеличены. M1 – самая большая категория, она обозначает легковые автомобили. В категорию N1 входят автомобили для грузоперевозок, не имеющие дополнительных пассажирских мест, масса машин такой категории не должна быть более 3 500 кг.

Сейчас штрафов за несезонную резину нет. Но в случае утверждения этого перечня нарушителям будет грозить штраф в размере до 500 рублей по ст. 12.5 КоАП ("Управление транспортным средством при наличии неисправностей").

Также МВД предлагает запретить наносить тонировку на стекла автомобилей. "Окрашенные в массе и тонированные ветровые стекла искажают правильное восприятие белого, желтого, красного, зеленого и голубого цветов. Покрытие стекол создает зеркальный эффект", – говорится в проекте. Также нельзя будет ездить со сломанными либо потертыми ремнями безопасности, без подушек безопасности и с неисправными подушками.

Кроме того, в разделе "Двигатель" установлены требования к размещению установки системы питания газобаллонных транспортных средств.

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