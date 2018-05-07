МВД завело дело на браконьеров в Карелии

В Карелии на Ладожском озере пресечена незаконная добыча водных биоресурсов, сообщили в МВД.

При проведении профилактического рейда в акватории залива Касинлахти правоохранители выявили трех жителей Сортавальского района в возрасте от 57 до 66 лет.

Установлено, что, несмотря на действующий запрет, браконьеры, используя лодку и рыболовные сети, незаконно ловили рыбу в местах нереста. Злоумышленники успели выловить 27 особей рыб различных пород.

"Сумма причиненного ущерба составила более 5 тыс. рублей.

Запрещенные орудия лова, лодка и незаконно добытый улов изъяты", - отметили в ведомстве.

Отделением дознания Петрозаводского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении браконьеров возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ. Им грозит до 1 млн. рублей, либо лишение свободы на срок до 5 лет.