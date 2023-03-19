Браконьер в Карелии рискнул двумя годами свободы ради 260 голов плотвы и окуня

Жителя Карелии обвинили в незаконном вылове рыбы в местах нереста.

Карельская природоохранная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 37-летнего жителя республики. Его обвиняют в незаконном вылове рыбы в местах нереста.



Предварительное расследование установило, что в мае 2022 года в акватории озера Энингилампи в Медвежьегорском районе злоумышленник поставил сети и выловил более 260 особей плотвы и окуня, причинив окружающей среде ущерб на сумму 135,5 тысячи рублей. При задержании у него забрали лодку и сети, которые в дальнейшем могут конфисковать по приговору суда.



Уголовное дело направлено в суд. Максимальное наказание - два года лишения свободы, рассказали в прокуратуре Карелии. Кроме того, рыбоохрана направила в суд иск о возмещении ущерба.