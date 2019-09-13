"Мы начинаем забастовку": работники БСМП Петрозаводска пошли на крайние меры

В воскресенье, 15 сентября, более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска начнут "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок.

Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. Таким образом, медики планируют отказаться от работы в составе неполных бригад и совместительства, они готовы трудиться только на одну ставку. Водители "скорой" обещают прекратить работу в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции решили выступить против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

"Мы будем идти до победного, потому что мы хотим показать наш уровень заработной платы на ставку, чтобы они не могли рапортовать, что зарплата у фельдшеров – 48 тысяч. Потому что они рапортуют, что – 48 тысяч у фельдшера средняя заработная плата. Вот на сегодняшний день квиточки за август получили: 22-24 тысячи. Поэтому на сегодняшний день будем идти до победного, пока не проснется совесть у министра здравоохранения и у главврача", - заявила фельдшер скорой помощи Ольга Чайка.

Подробности конфликта в БСМП Петрозаводска - в материале "Столицы на Онего".