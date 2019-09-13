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Новости. Общество
15:47, 13 Сентября 2019
фото: Столица на Онего

"Мы начинаем забастовку": работники БСМП Петрозаводска пошли на крайние меры

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В воскресенье, 15 сентября, более полусотни фельдшеров и водителей скорой помощи Петрозаводска начнут "итальянскую забастовку", отказавшись от переработок.

Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. Таким образом, медики планируют отказаться от работы в составе неполных бригад и совместительства, они готовы трудиться только на одну ставку. Водители "скорой" обещают прекратить работу в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции решили выступить против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

"Мы будем идти до победного, потому что мы хотим показать наш уровень заработной платы на ставку, чтобы они не могли рапортовать, что зарплата у фельдшеров – 48 тысяч. Потому что они рапортуют, что – 48 тысяч у фельдшера средняя заработная плата. Вот на сегодняшний день квиточки за август получили: 22-24 тысячи. Поэтому на сегодняшний день будем идти до победного, пока не проснется совесть у министра здравоохранения и у главврача", - заявила фельдшер скорой помощи Ольга Чайка. 

Подробности конфликта в БСМП Петрозаводска - в материале "Столицы на Онего".

 

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Комментарии

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кир
2019-09-13 16:20:35
Только судить за смуту.
насмешница
2019-09-13 16:16:31
Население поддерживает право каждого работника на достойные условия работы и надлежащий уровень заработной платы.
однозначно
2019-09-13 16:01:56
Не нравится работать в медицине - идите в бизнес. И нефиг тут шантажировать население. А то ведь и население может вас шантажнуть так, что мало не покажется. Забастовщики итальянские.
Американец
2019-09-13 16:15:11
однозначно., ты что, Медведева пересмотрел????

Люди учатся по 8-10 лет, работают сутками, а получают копейки.

Посмотрел бы на тебя, когда к твоим родственникам скорая не приехала бы. Вали и лечись на западе. Только зеленой резанной бумаги побольше возьми, там только богатеньких безмозглых туземцев любят.

Поддерживаю медиков. Этот господин из ЕР некто Хейфец непонятно чьи интересы защищает. Фасад сделал красивый и радуется. Он думает, что когда ему плохо будет, его парамедики из 911 спасут. Аха-ха.... ню-ню...
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