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Новости. Общество
14:44, 05 Августа 2019
фото: Валерий Поташов / "Столица на Онего"

"Мы - общество, и нам эта память нужна"

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В окрестностях карельского города Медвежьегорска почтили память жертв Большого террора.

На мемориальном кладбище "Сандармох" в Карелии 5 августа прошёл традиционный День памяти жертв Большого террора, приуроченный к годовщине начала массовых репрессий 1937-1938 годов. В этот период в окрестностях карельского города Медвежьегорска сотрудники НКВД расстреляли свыше 6 тысяч человек. Почтить их память в Сандармох приехали родственники, знакомые и представители общественных организаций из разных уголков России, Финляндии, Украины, Литвы, Польши и других стран. Однако траурные мероприятия в Карелии в очередной раз состоялись без участия республиканского руководства.

"Более 80 лет назад здесь было совершено преступление, здесь был убит 6241 человек. Прошли десятилетия, и мы знаем всех этих людей поименно, – заявила на открытии траурного митинга в руководитель научно-исследовательского центра "Мемориал" из Санкт-Петербурга Ирина Флиге. – Пять лет назад сегодняшняя власть посчитала, что память об этих людях не нужна, и они перестали сюда приезжать. Но мы – общества, и нам эта память нужна".

Единственным представителем республиканской власти на Дне памяти в Сандармохе оказался уполномоченный по правам человека в Карелии Александр Шарапов.

"В этой земле лежат люди разных национальностей и веры, социального положения и рода занятий. Все они о чём-то мечтали, хотели жить и работать, любить, растить детей. В этот скорбных день мы склоняем головы в память о жертвах чудовищной, ломавшей человеческие судьбы государственной машины тех трагических лет", – сказал карельский омбудсмен.

Участники траурного митинга вспомнили известного исследователя сталинских репрессий Юрия Дмитриева, который обнаружил место массовых расстрелов в Сандармохе в 1997 году. Уже третий год подряд День памяти жертв Большого террора в окрестностях Медвежьегорска проходят без участия Дмитриева, арестованного по обвинению в педофилии, и собравшиеся на митинг неоднократно скандировали "Свободу Юрию Дмитриеву!".

Кроме того, выступивший на Дне памяти руководитель центра "Возвращённые имена" при Российской национальной библиотеке Юрий Разумов напомнил собравшимся о раскопках, которые устроило в прошлом году Российское военно-историческое общество, несмотря на протесты родственников расстрелянных.

"Постыдно для нашей страны! Я надеюсь, что они больше сюда не придут. Провалилась эта прошлая попытка здесь поковыряться и что-то найти в Сандармохе, но мы должны сберечь Сандармох таким, каков он есть!" – подчеркнул Анатолий Разумов.

Участники Дня памяти зачитали имена всех расстрелянных в Сандармохе. Чтение имён жертв Большого террора состоялось сегодня также в Москве, Санкт-Петербурге, Хельсинки, Вашингтоне, Берлине, Праге и других городах мира.

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