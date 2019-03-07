Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
14:22, 07 Марта 2019

Шандалович прокомментировал ключевой вопрос  внеочередного заседания парламента Карелии

Загрузка...

В канун праздника депутаты Законодательного Собрания собрались на внеочередное заседание, чтобы принять решения по социально значимым вопросам.

Как пояснили в парламенте, срочность заседания обусловлена, прежде всего, поступлением из Госдумы на согласование федерального законопроекта, который касается индексации пенсий. Чем быстрее регионы его поддержат, тем быстрее начнется перерасчет пенсий.

Суть федерального законопроекта прокомментировал председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович:

"Сегодня мы поддержали очень важный федеральный законопроект, который касается почти 11 тысяч пенсионеров Карелии. Как вы знаете, в своем Послании к Федеральному Собранию президент России обратил внимание на несправедливость, которая возникла при индексации пенсий".

Ранее Федеральным законом было установлено, что если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то он не получит социальную доплату в прежнем размере или вообще перестанет ее получать. В результате прибавки к пенсии либо вообще не стало, либо она оказалась гораздо меньше ожидаемой.

После принятия Госдумой предлагаемого законопроекта размер социальной доплаты к пенсии впредь не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысит прожиточный минимум. Предполагается, что с 1 января 2019 года будет осуществлен перерасчёт социальной доплаты к пенсии.

Таким образом, недополученные средства пенсионерам обязательно поступят в ближайшее время, после принятия Федерального закона. 

Кроме того, на внеочередном заседании депутаты рассмотрели вопрос социальной поддержки неработающих пенсионеров, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Парламентарии предлагают такой категории граждан раз в 2 года производить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Сейчас таким правом могут воспользоваться только приёмные родители. Поскольку этот вопрос касается не только жителей Карелии, но и всех регионов России, карельский парламент направит обращение депутату Госдумы, председателю Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентине Николаевне Пивненко.

Также депутаты подняли вопрос о модернизации детских загородных лагерей отдыха. Известно, что многие из них нуждаются в серьезной реконструкции, что, соответственно, требует больших затрат. Однако средств на эти цели в бюджете республики явно не хватит, поэтому депутаты предложат министерству просвещения России включить мероприятия по модернизации детских загородных лагерей в национальный проект "Образование".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.02.2019, 21:30
Шотландец 22 часа боролся с эрекцией после инъекции средства для загара
02.03.2019, 12:08
ФОТО: В Петрозаводске столкнулись три автомобиля
28.02.2019, 10:45
В Петрозаводске разыскивают пропавшую без вести женщину
04.03.2019, 12:37
В Карелии за два месяца убили 7 человек
04.03.2019, 09:25
В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину
02.03.2019, 09:48
Госавтоинспекция сообщила, где в Петрозаводске установлены камеры

Аналитика

Сегодня 14:07
Обществоведение
"Люцифер" и "Краснопуз"
Как в горсуде Петрозаводска священнику Ивану Петунову ужесточили режим наказания.
Любовь прошла, никто не вспоминает 4
05.03.2019 13:05
"За школу и садик будем воевать!" 5
05.03.2019 11:56
"Единая Россия" превратилась в "проблемный актив" 4
01.03.2019 12:44
"Карелэнерго" проводит массовые проверки приборов учета в рамках дней работы с потерями электроэнергии 1
28.02.2019 14:46
Вся аналитика

Чтиво

06.03.2019 13:45
Личное мнение
Символ прошлого 7
В этом году Петрозаводск отметит полувековой юбилей мемориального комплекса "Могила Неизвестного солдата с Вечным огнём Славы".
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
Офтальмологический центр Карелии – 24 часа
28.02.2019 19:31
"КарДент" возвращает улыбке красоту
28.02.2019 13:03
архив чтиво

Медиа

Кайтингисты на Онежском озере
04.03.2019 16:26
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы поститься?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»