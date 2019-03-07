Шандалович прокомментировал ключевой вопрос  внеочередного заседания парламента Карелии

В канун праздника депутаты Законодательного Собрания собрались на внеочередное заседание, чтобы принять решения по социально значимым вопросам.

Как пояснили в парламенте, срочность заседания обусловлена, прежде всего, поступлением из Госдумы на согласование федерального законопроекта, который касается индексации пенсий. Чем быстрее регионы его поддержат, тем быстрее начнется перерасчет пенсий.

Суть федерального законопроекта прокомментировал председатель Законодательного Собрания Элиссан Шандалович:

"Сегодня мы поддержали очень важный федеральный законопроект, который касается почти 11 тысяч пенсионеров Карелии. Как вы знаете, в своем Послании к Федеральному Собранию президент России обратил внимание на несправедливость, которая возникла при индексации пенсий".

Ранее Федеральным законом было установлено, что если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то он не получит социальную доплату в прежнем размере или вообще перестанет ее получать. В результате прибавки к пенсии либо вообще не стало, либо она оказалась гораздо меньше ожидаемой.

После принятия Госдумой предлагаемого законопроекта размер социальной доплаты к пенсии впредь не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысит прожиточный минимум. Предполагается, что с 1 января 2019 года будет осуществлен перерасчёт социальной доплаты к пенсии.

Таким образом, недополученные средства пенсионерам обязательно поступят в ближайшее время, после принятия Федерального закона.

Кроме того, на внеочередном заседании депутаты рассмотрели вопрос социальной поддержки неработающих пенсионеров, которые воспитывают детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Парламентарии предлагают такой категории граждан раз в 2 года производить компенсацию проезда к месту отдыха и обратно. Сейчас таким правом могут воспользоваться только приёмные родители. Поскольку этот вопрос касается не только жителей Карелии, но и всех регионов России, карельский парламент направит обращение депутату Госдумы, председателю Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока Валентине Николаевне Пивненко.

Также депутаты подняли вопрос о модернизации детских загородных лагерей отдыха. Известно, что многие из них нуждаются в серьезной реконструкции, что, соответственно, требует больших затрат. Однако средств на эти цели в бюджете республики явно не хватит, поэтому депутаты предложат министерству просвещения России включить мероприятия по модернизации детских загородных лагерей в национальный проект "Образование".