Турчак поблагодарил главу Карелии и депутатов Заксобрания за меры поддержки в рамках программы догазификации

Сегодня в Карелии с рабочим визитом находится Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия», Первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

В деревне Мегрега Олонецкого района он принял участие в торжественной церемонии подключения к газоснабжению одного из частных домовладений.

«Действительно, приход газа в любой населенный пункт, в любой дом — это большой праздник. Это тепло, уют, это безопасность, экология, это экономия денежных средств, которые мы тратим на отопление, приготовление пищи. Газификация Мегреги проходит в рамках большой Президентской программы. Вы знаете, что „Единая Россия“ инициировала программу социальной догазификации по всей стране. Эта программа была поддержана Президентом России, это программа, с которой мы шли на выборы депутатов Государственной Думы восьмого созыва», — обратился к жителям Мегреги Андрей Турчак.

По словам сенатора, программа социальной догазификации амбициозная, масштабная. Всего по стране она предполагает подключение к топливу более одного миллиона домовладений. До конца этого года будут догазифицированы 650 тысяч.

Турчак отметил внимание властей Карелии в целом к «большой» газификации республики и, в частности, программе социальной догазификации. По его словам, до конца года в республике планируется подключить порядка 1400 домовладений. Всего же потенциал Республики Карелия оценивается в более 6 тысяч домовладений.

«Хочу поблагодарить Артура Олеговича и депутатов Законодательного Собрания за те меры поддержки, которые приняты на региональном уровне. По отдельным категориям граждан объем поддержки доходит до 140 тыс рублей. В ходе осенней сессии мы будем расширять льготные категории, потому что одно дело довести газ, по поручению Президента, до границы земельного участка, а другое дело — провести его непосредственно по участку, приобрести необходимый комплект оборудования. Это все в копеечку обходится, поэтому круг категорий граждан, которые этими мерами поддержки могут воспользоваться, должен расширяться», — отметил Андрей Турчак.

Сенатора поддержал Председатель Законодательного Собрания Карелии Элиссан Шандалович. «Андрей Анатольевич правильно сказал о мерах поддержки. Уже сейчас у нас в республике такие меры поддержки приняты. Региональная — для многодетных семей с возможностью использования материнского капитала. Естественно мы будем искать новые формы поддержки, чтобы газ пришел в Карелию в каждый дом, для всех людей, кто этого хочет», — сказал спикер парламента.