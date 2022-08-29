Шандалович: Парламент Карелии в осеннюю сессию расширит меры поддержки при социальной газификации

В деревне Мегрега Олонецкого района сегодня подключили первый дом по программе догазификации.

С этим событием жителей поздравили первый заместитель председателя Совета Федерации России, секретарь генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, гендиректор компании «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного Собрания республики Элиссан Шандалович.

Как отметил спикер парламента, сегодня в Карелии действуют федеральные и региональные меры поддержки при подключении к газу. Так, малообеспеченные семьи могут компенсировать 80% затрат на строительство газопровода в границах земельного участка, а многодетные семьи могут использовать при газификации собственного дома региональный материнский капитал (105,5 тысяч рублей).