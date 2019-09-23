Шандалович обсудил с представителями районов возможность введения льгот по земельному налогу для многодетных семей

Председатель Законодательного собрания Карелии Элиссан Шандалович в ходе селекторного совещания обсудил с представителями муниципальных образований возможность введения льгот по земельному налогу для многодетных семей.

Сокращение налоговой нагрузки на многодетные семьи – задача, которую поставил президент Владимир Путин в послании к Федеральному собранию. Карелия активно включилась в эту работу. 12 сентября депутаты Законодательного собрания поддержали законопроект главы Карелии Артура Парфенчикова и председателя парламента Элиссана Шандаловича об освобождении многодетных семей от уплаты транспортного налога с 2020 года.

"С главой Карелии мы продолжили совместную работу по поддержке многодетных семей, обратились к представителям муниципальных образований с предложением по снижению налоговой нагрузки на многодетные семьи в части уплаты земельного налога. Большинство участников селекторного совещания высказались "за" эту инициативу", - отметил спикер.

По словам Элиссана Шандаловича, при принятии бюджета Республики Карелия и согласовании его главных параметров с органами исполнительной власти депутатами совместно с правительством Карелии обсуждается возможность компенсации выпадающих доходов из бюджета региона.

В ряде населенных пунктов Карелии уже действуют льготы по земельному налогу для семей с тремя и более детьми. В частности, 50% налоговая льгота установлена в Ильинском, Видлицком, Коверском, Туксинском, Ляскельском, Кривицком сельских поселениях и Питкяранте. Аналогичную практику, направленную на поддержку многодетных семей, вплоть до полной отмены налога, было предложено распространить на все муниципальные образования республики.