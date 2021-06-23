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Заключенные в Карелии выбрали жизнь без наркотиков

Новости. Общество
14:05, 24 Июня 2021
фото: © УФСИН по Карелии

Осужденные исправительных учреждений республики нарисовали плакаты, призывающие отказаться о наркотиков и перейти на здоровый образ жизни, сообщили в УФСИН по Карелии.

Плакаты антинаркотической направленности подготовили осужденные исправительных учреждений Карелии. Подобная работа помогает им обратить внимание на эти проблемы, отказаться от вредных привычек и мотивировать себя на здоровый образ жизни.

«Мы против наркотиков! Стремись к лучшему! Выбери жизнь!» — эти и многие другие лозунги, пропагандирующие жизнь без психотропных и наркотических веществ, украшают завершающим штрихом творческие работы осужденных, пишут в УФСИН по Карелии.

Как считают специалисты УФСИН, проведение подобных мероприятий помогает подозреваемым, обвиняемым и осужденным развивать творческие способности, осознать пагубность употребления наркотиков, сформировать мировоззрение здорового образа жизни.

Большинство осуждённых ранее не занимались в художественных школах и начали рисовать, только оказавшись в местах лишения свободы. При этом все участники проявили творческий подход при создании тематических композиций.

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Комментарии

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кир
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