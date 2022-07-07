«Мы станем пионерами»: глава Карелии оценил начало стройки верфи на судостроительном заводе

Строительство первой в России цифровой верфи, начавшееся на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, выведет Карелию в лидеры отрасли.

Об этом заявил глава республики Артур Парфенчиков. Торжественная церемония заливки первой сваи основного корпуса верфи состоялась 7 июля на территории завода.

«Наша цифровая верфь будет самым передовым предприятием с максимальной автоматизацией строительства судов. Более того, мы станем пионерами по внедрению технологий, которые выведут судостроение на совершенно новый уровень», — написал глава Карелии на своей странице Вконтакте.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что «Военно-строительная компания», которая строит верфь, планирует завершить в текущем году нулевой цикл строительства. На этом этапе будут проведены работы по устройству котлована и фундаментов блока корпусных цехов. К осени 2023 года планируется построить каркас здания. В новом эллинге установят 14 мостовых кранов, в том числе грузоподъемностью до 60 тонн, 2 консольных и 3 козловых крана. До 2024 года на верфи установят центр обработки данных, станцию газификации технических газов, компрессорную станцию и очистные сооружения. Для управления предприятием будет использоваться интегрированная информационная система цифрового производства.