"Мы становимся экологически комфортны": целлюлозный завод в Питкяранте объявил о снижении выбросов

Питкярантский целлюлозный завод благодаря техническому перевооружению сократил вредные выбросы в атмосферу на 90%.

Об этом сообщил сегодня на совещании правительства генеральный директор "РК-Гранд" Константин Малышев, чья компания владеет заводом в Питкяранте.

"Мы становимся очень и очень экологически комфортны для окружающей среды", - заявил Малышев.

По его словам, снижение выбросов произошло в рамках проекта по комплексной модернизации производства, которая сейчас идет на предприятии. Она позволит увеличить выработку продукции почти в 2 раза.

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