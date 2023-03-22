Бюджет на поддержку бизнеса в Карелии увеличен на 100 млн рублей

На заседании Законодательного собрания Карелии депутаты приняли изменения в закон о бюджете на 2023 год, предложенные главой республики.

Так, 100 млн рублей будут выделены на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в рамках постановления правительства республики от 19 июля 2021 года № 295-П. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Власти Карелии проводит активную политику в сфере поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывает содействие в реализации новых проектов. Благодаря предоставленным мерам поддержки в 2022 году количество субъектов МСП и самозанятых в регионе выросло на 20,97% и составило свыше 46 тыс. единиц; численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства выросла на 7,1% и составила более 100 тыс. человек; налоговые доходы от малого бизнеса составили 4 006,8 млн рублей (темп роста — 120,3%).

В правительстве напомнили, в 2022 году в рамках данного постановления поддержку получили более 40 субъектов МСП на сумму свыше 130 млн рублей.