На 13 участках федеральной трассы в районах Карелии увеличат зоны запрещения обгона

Изменения коснутся сложных участков дорог в Олонецком, Пряжинском и Кондопожском районах Карелии.

Руководство ГИБДД Карелии и представители ФКУ Упрдор "Кола" обсудили итоги совместных обследований участков федеральных дорог, вопросы зимнего содержания и повышения безопасности на федеральных дорогах.

По предоставленным Госавтоинспекцией материалам с мест ДТП, приняты решения об изменениях существующей организации движения на 13 участках посредством увеличения зон запрещения обгона на сложных участках дорог в Олонецком, Пряжинском, Кондопожском районах.

На сегодняшний день в ФКУ Упрдор "Кола" поступило 140 дорожных знаков "Направление поворота". До конца февраля в планах осуществить установку дорожных знаков для улучшения видимости опасных поворотов.

В Олонецком, Пряжинском и Суоярвском районах на отдельных участках автодорог установлены дополнительные сигнальные столбики со светоотражающими элементами на силовых дорожных ограждениях.

Участниками встречи также определен алгоритм взаимодействия при ухудшении погодных условий на федеральных дорогах.

Как сообщили в ГИБДД Карелии, в каждом девятом ДТП на федеральных дорогах в прошлом году были установлены неудовлетворительные дорожные условия.