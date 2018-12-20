Предприятия Карелии задолжали работникам более 80 млн рублей

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Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года составила 80,9 млн. рублей, что на 7,1 млн. меньше, чем в начале ноября.
По данным Карелиястата, большая часть всей задолженности (94,9%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства.
В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 37,9% приходится на транспорт.
Какие еще организации задолжали своим сотрудникам, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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