Предприятия Карелии задолжали работникам более 80 млн рублей

Суммарная задолженность по заработной плате в Карелии по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 декабря 2018 года составила 80,9 млн. рублей, что на 7,1 млн. меньше, чем в начале ноября.

По данным Карелиястата, большая часть всей задолженности (94,9%) приходится на организации, находящиеся в стадии конкурсного производства.

В общем объёме просроченной задолженности по заработной плате 37,9% приходится на транспорт.

Какие еще организации задолжали своим сотрудникам, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".