На актрису "Универа" напали курицы

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Анна Хилькевич пришла на ферму в надежде забрать у куриц яйца.
Анна Хилькевич и ее муж проводят отпуск в Таиланде. Очередное утро на тропическом курорте началось для актрисы неожиданно: звезду "Универа" атаковали курицы, пишет Cosmopolitan.
Блондинка опубликовала в Instagram Stories видео с куриной фермы. Они с мужем приехали туда, чтобы набрать яиц для завтрака. Артур смеялся над женой, которая в гламурном леопардовом наряде пробиралась через стаю кур.
В другом видео муж предупреждает Анну, что курицы "борются за свои яички" и могут клюнуть в ногу. Это и произошло с актрисой. Однако в итоге супруги все же не остались голодными.
"Покусанная курицами за ноги, уже смело отправилась на завтрак", – написала Хилькевич.
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