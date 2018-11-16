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Новости. Общество
10:55, 16 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

На архитектурный облик новых гостиниц на берегу Онего установят ограничения

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Администрация Петрозаводска получит возможность влиять на архитектурные решения при строительстве гостиниц на берегу Онежского озера путем проведения публичных слушаний.

Земельные участки находящиеся в границах указанной зоны имеют разную градостроительную ценность и в случае использования их для строительства гостиниц и гостиничных комплексов правообладатели земельных участков должны учитывать высотные параметры, тип и характер окружающей застройки или природные особенности ландшафта. 

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".

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