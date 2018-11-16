На архитектурный облик новых гостиниц на берегу Онего установят ограничения

Администрация Петрозаводска получит возможность влиять на архитектурные решения при строительстве гостиниц на берегу Онежского озера путем проведения публичных слушаний.

Земельные участки находящиеся в границах указанной зоны имеют разную градостроительную ценность и в случае использования их для строительства гостиниц и гостиничных комплексов правообладатели земельных участков должны учитывать высотные параметры, тип и характер окружающей застройки или природные особенности ландшафта.

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